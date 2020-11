Ici tout commence : Louis reçoit les résultats du test, Guillaume découvre un secret, ce qui vous attend jeudi 26 novembre (épisode n°19 en avance)

5 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous être impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 19 du jeudi 26 novembre, Louis va recevoir les résultats du test de paternité.



Au petit déjeuner, Claire entend Salomé et Louis se disputer… Salomé lui dit que son fils n’a pas hésité à la droguer pour lui faire le test de paternité de force ! Claire n’en revient pas, elle est déçue par Louis et ne le reconnait pas.



Le soir, Louis fait mine d’être bourré devant Salomé, qui lui demande d’arrêter de boire. Mais il s’agit d’une manipulation de plus ! Il reçoit alors un mail contenant les résultats du test… Louis annonce à sa femme qu’il est bien le père du bébé ! Salomé lui rétorque qu’elle n’a plus confiance en lui, elle est à bout !

De son côté, Noémie raconte toute la vérité sur Teyssier et Amandine à Auguste et Antoine. Elle leur explique qu’elle a accepté d’aider Teyssier à enterre le corps d’Amandine après son suicide afin de devenir sa seconde…



Dans le parc, Noémie décide d’aller parler à Anaïs. Elle lui explique qu’Enzo l’aime et qu’entre eux, c’était uniquement physique. Anaïs l’envoie balader mais repense à ce qu’elle lui a dit… Elle va parler à Maxime et lui demande si Enzo l’aime. Maxime lui confirme qu’il regrette et qu’il l’aime mais Anaïs ne sait pas si elle pourra lui faire confiance à nouveau.

Quant à Guillaume, il tombe sur un dossier médical et découvre le lourd secret de Clotilde. Il tombe de très haut et affirme à sa femme que c’est « monstrueux ». Pendant ce temps là, Célia et Jérémy s’apprêtent à coucher ensemble… Mais Jérémy ne sent finalement pas prêt et lui dit.

Rendez-vous jeudi 26 novembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

