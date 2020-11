Un si grand soleil : Camille découvre Elsa, Virgile peut partir, ce qui vous attend jeudi 26 novembre (épisode n°524 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses vont continuer de mal tourner demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, si vous êtes impatient de connaitre la suite, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 524 du jeudi 26 novembre, Camille va découvrir qu’Elsa est blessée et réfugiée chez son père !



En effet, alors qu’Elsa veut partir, Manu la confie à Virgile pour aller travailler…



Au commissariat, Becker met la pression à Manu pour résoudre l’enquête sur le braquage et il ne peut même pas aller récupérer Camille… Résultat, l’adolescente décide d’aller chez son père récupérer un livre, même s’il lui a demandé de ne pas y aller.

Sur place, Virgile pointe son arme sur Camille, qui voit qu’Elsa est blessée !



Et de son côté, Virgile ne veut plus dépendre de Manu. Il veut partir et emmener Elsa se reposer dans les Cévennes. Il lui assure qu’il va s’occuper de leur trouver de l’argent pour être tranquilles…

Quant à Gary, il se met en tête de s’occuper lui-même de la vidéo de promo pour les Pères Noël de l’espoir. Il a acheté une formation pour devenir réalisateur…

Rendez-vous jeudi 26 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

