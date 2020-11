Demain nous appartient spoilers : la vérité éclate, Sacha dit tout, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 30 novembre au 4 décembre)

4.3 ( 12 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 30 novembre au 4 décembre 2020 – Comme chaque samedi, on propose aux fans de la série quotidienne « Demain nous appartient » de découvrir ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la vérité va éclater et qu’elle va en surprendre plus d’un !



En effet, Charlie ne va pas parler tout de suite et Luke va prendre ses distances avec sa soeur… Et pire, il confie à Laura que depuis le début il sait qui a frappé Charlie ! Mais la vérité va finalement éclater jeudi et certains vont avoir bien du mal à s’en remettre.

De son côté, Soraya vit mal tout ce qui se passe dans sa vie ces derniers temps. Avec Rémy, ils envisagent sérieusement de quitter Sète pour démarrer une nouvelle vie ailleurs.



Quant à Sacha, il décide finalement de dire la vérité sur l’accident à ses enfants. On peut dire qu’ils vont tomber de haut et Ben va être très en colère contre son père.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 30 novembre au 4 décembre 2020

Lundi 30 novembre (épisode 807) : La désignation d’un nouveau coupable divise les habitants de Sète, en particulier les élèves du lycée Paul Valéry. Il ne reste plus qu’à prendre son mal en patience et attendre que la victime soit plus claire. Alex décide de se battre pour ne pas tout perdre au cours de son divorce. Georges, fatigué des querelles constantes entre sa mère et Victoire, n’a qu’une envie : reprendre le travail.

Mardi 1er décembre (épisode 808) : Alors que la victime menace de dire la vérité, certains sont prêts à tout pour acheter son silence. La police reste sur ses gardes. La cohabitation entre Jeanne et Flore s’avère très délicate. Flore propose une solution à Alex qui horrifie ce dernier. Son retour au commissariat met Georges à rude épreuve.

Mercredi 2 décembre (épisode 809) : Luke commence à prendre ses distances avec sa sœur, trouvant son attitude dangereuse. Il ne se doute pas que, pendant ce temps, elle essaie de passer un marché avec deux membres du personnel de l’hôpital. A la suite des déconvenues de la veille, Jeanne demande à Chloé de l’héberger. Clémentine convainc Sacha de se livrer à Solenne et Ben.

Jeudi 3 décembre (épisode 810) : Les habitants de Sète décident enfin de passer aux aveux et les masques tombent. La police découvre que l’affaire sur laquelle ils enquêtaient était beaucoup plus compliquée qu’elle n’y paraissait. Soraya est de plus en plus déprimée par les épreuves que sa famille doit endurer. Tristan rejoint l’avis de Clémentine : il est temps que Sacha dise la vérité à ses enfants.

Vendredi 4 décembre (épisode 811) : Une fois l’enquête bouclée par les policiers, la paix ne renaît pas pour autant à Sète. Les habitants ont du mal à accepter les événements et les familles peinent à se réconcilier. Soraya est sur le point de craquer. Ben découvre la vérité sur son père et le prend très mal. Soraya et Rémy envisagent un changement de vie radical.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 23 au 27 novembre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

