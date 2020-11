« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 28 novembre : ce soir sur M6 l’épisode inédit « La dernière ligne droite »

4.2 ( 10 )



« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 28 novembre 2020. Ce soir, et comme chaque samedi, M6 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de votre série « The Rookie : le flic de Los Angeles » mais avec un seul épisode inédit.



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et/ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 28 novembre : l’épisode inédit de ce soir

Saison 2 – épisode 19 : La dernière ligne droite

L’année de recrutement touchant à sa fin, Nolan, Chen et West doivent être plus forts que jamais car leurs officiers de formation évaluent s’ils sont vraiment prêts pour le travail. Alors qu’une fusillade touche une autre recrue, l’équipe craint qu’une taupe se cache au sein de la police.



"Un agent à terre" 😰

Alors qu'une fusillade éclate, l'équipe craint qu'une taupe se cache au sein de la police.#TheRookie, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/lf3e8AhGL2 — M6 (@M6) November 28, 2020

La teaser en version originale

Vous êtes nombreux à nous les réclamer. Alors voici le teaser vidéo « original » de cet épisode.

Et cette semaine encore notez que cet épisode de la saison 2 sera suivi dès 21h45 de 5 épisodes en rediffusions, soit jusqu’à 2h10 du matin !

Final de la saison 2 : samedi 5 décembre 2020

Attention la saison 2 de « The Rookie : le flic de Los Angeles » c’est bientôt fini. Ultime épisode le samedi 5 décembre 2020 dès 21h05 sur M6 et 6play.

