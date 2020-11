« Des racines et des ailes » du 25 novembre : ce soir direction les Pyrénées !

4.9 ( 9 )



« Des racines et des ailes » du 25 novembre 2020. En cette soirée de mercredi France 3 nous propose un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes ». Rendez-vous dès 21H05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV.



Dans ce numéro, issu de la collection « Passion Patrimoine », nous allons partir à la rencontre de personnalités fortes, qui vivent les Pyrénées intensément.

Titre de ce numéro spécial « Les Pyrénées au cœur ».

Le géographe Pierre Torrente survole le fameux GR10. Ce sentier de grande randonnée longe la ligne de crêtes depuis le Pays Basque jusqu’aux Pyrénées Atlantiques. Des paysages jalonnés de pics élancés, de vallées profondes et de lacs de couleur émeraude.



Marcheur émérite, il accompagne ensuite Arnaud Späni, un photographe qui réalise des clichés d’hommes et de femmes qui œuvrent pour préserver l’identité de ces montagnes, qu’ils soient charpentier ou berger.

A Bagnères-de-Luchon, avec l’historienne de l’art Pauline Chaboussou, nous découvrons les allées immenses, thermes monumentaux et villas extravagantes qui racontent la naissance du tourisme, à la fin du XIXème siècle. Cette découverte se termine à Superbagnères, où fut édifié un palace d’altitude, au lendemain de la première guerre mondiale.

En Ariège, l’historienne dresse l’inventaire des églises romanes qui sont la marque de la petite région du Couserans. Elles dévoilent, derrière leurs façades aux reflets rose-orangés, des décors médiévaux préservés.

A Saint-Lizier, l’ancienne capitale religieuse du Couserans, un chef cuisinier généreux s’est installé dans l’ancien palais des évêques, face à la cathédrale inscrite sur la liste du Patrimoine mondiale de l’Unesco. Paul Fontvieille aime y magnifier les meilleurs produits bios de cette région.

Dans le refuge du Maupas, à 2400 mètres d’altitude, les marcheurs peuvent compter sur l’énergie et la bienveillance de Léah Bosquet, la gardienne. Pour la première fois, elle gravit le Pic du Maupas avec Lara Amoros, l’une des 30 femmes guides de haute montagne en France. Un itinéraire vertigineux au-dessus des paysages exceptionnels du Piémont.

Sur les hauteurs du Parc National des Pyrénées, Alexandre Garnier et Franck Reisdorffer comptabilisent les bouquetins juvéniles. Presque disparus en 2014, ils sont aujourd’hui plus de 200 à s’ébattre en toute liberté, grâce au programme de réintroduction.

Nous terminons ce voyage par une randonnée en raquettes, avec le géographe Pierre Torrente. Il parcourt le Val d’Aran, une enclave espagnole sur le versant français du massif. La randonnée est couronnée par une étape au refuge de Montgarri, où Français et Espagnols partagent chaleureusement une même passion, les Pyrénées.

« Les Pyrénées au cœur », un film réalisé par Véronique Préault et Jérôme Mignard – ne Coproduction 3ème Œil Productions – France Télévisions.

