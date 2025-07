Des racines et des ailes du 16 juillet : le sommaire ce soir sur France 3

Des racines et des ailes du 16 juillet 2025 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro intitulé « Sur les chemins oubliés de Bretagne », ​Carole Gaessler vous emmène sur le Tro Breizh, un chemin sacré de 1 500 km, traverse des forêts légendaires, comme la mythique forêt de Brocéliande, sillonne des rivages paradisiaques, comme la baie de Morlaix et gravit les collines sacrées des monts d’Arrée.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV



Des racines et des ailes du 16 juillet « Sur les chemins oubliés de Bretagne »

Le Tro Breizh, un parcours sacré de 1 500 kilomètres, traverse des forêts légendaires comme la mythique Brocéliande, longe des côtes idylliques telles que la baie de Morlaix, et escalade les collines sacrées des monts d’Arrée. Né au Moyen Âge, ce pèlerinage invitait jadis les fidèles à honorer les sept saints fondateurs de la Bretagne.

Au fil du temps, son itinéraire originel s’est estompé. Aujourd’hui, Arnaud et Laurine, passionnés d’histoire et de patrimoine, se sont lancés dans la création d’un guide du Tro Breizh, répertoriant les trésors religieux et naturels de ce « Compostelle breton ».



À Dol de Bretagne, la maître-verrier Claire Babet entreprend de restaurer pendant plusieurs mois les vitraux les plus anciens de la cathédrale, redonnant éclat et lumière à ce joyau gothique.

De son côté, le designer breton de renommée internationale Ronan Bouroullec relève un défi ambitieux : insuffler une nouvelle vie à la chapelle Saint-Michel de Brasparts. Pendant six mois, nous avons suivi la conception du mobilier et la restauration de ce lieu emblématique, perché sur les hauteurs des monts d’Arrée.

Enfin, à Quimper, Soizic Le Goff, architecte des bâtiments de France, dirige un chantier hors du commun : la création d’une nouvelle cloche pour le campanile de la cathédrale Saint-Corentin. Elle supervise la naissance de cet instrument sacré, façonné dans une fonderie perpétuant un savoir-faire ancestral vieux de plus de trois siècles.