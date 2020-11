« Hors de prix » avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh : ce soir sur France 2 (rediffusion)

4.9 ( 11 )



« Hors de prix » avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh est en mode rediffusion ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.Tv via sa fonction direct. Aucun replay comme pour tout film de cinéma.



Au casting du film Audrey Tautou et Gad Elmaleh dans les rôles principaux, mais aussi :

« Hors de prix » : histoire, résumé, synopsis

Jean, serveur naïf et dévoué, exerce dans un palace cannois. Un soir, alors que le bar est désert, il s’endort dans un fauteuil. Il est réveillé par Irène qui le confond avec un jeune millionnaire. Ils boivent ensemble puis font l’amour. Un an plus tard, la jeune femme revient dans le même hôtel. Jean reprend son rôle et passe à nouveau la nuit avec la belle. Mais, cette fois, ils se font surprendre. Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit. Jean, amoureux, se lance à sa poursuite et la retrouve. Irène commence à le regarder d’un autre œil le jour où, à son tour, il devient l’amant d’une millionnaire

Le saviez-vous ?

– Au moment même de l’écriture, Pierre Salvadori a immédiatement pensé à Audrey Tautou;



– C’est après avoir vu Gad Elmaleh au théâtre que Pierre Salvadori a proposé le rôle de Jean à Gad Elmaleh;

– Box-office : sorti en 2006 sur grand écran, le film a rencontré un beau succès en salles avec 2 153 956 spectateurs.

« Hors de prix » : la bande-annonce

On termine comme toujours ou presque avec les images et la bande-annonce.

Vous n’êtes pas trop foot ? Vous avez envie de passer une soirée sympathique ? Alors optez pour « Hors de prix », une sympathique comédie sentimentale avec deux personnages particulièrement attachants et dont la complicité est l’un des principaux atouts du film.

