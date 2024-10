Demain Nous Appartient spoiler : Charles sous le choc, Rachel lui annonce que... (vidéo épisode du 25 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Rachel va finalement aller voir Charles en prison dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que Rachel est anéantie depuis son agression, elle décide d’aller chercher du réconfort auprès de son ex…











Au parloir, Charles est surpris de voir Rachel. Il comprend très vite que quelque chose ne va pas… Rachel se confie sur la terrible agression qu’elle a subit quelques jours plus tôt, Charles est sous le choc et lui confie qu’il l’aime toujours.

Rachel avoue qu’elle est venue le voir parce qu’elle se sent seule… Elle n’arrête pas de se dire que s’il n’avait pas été en prison, ils auraient été ensemble et ça ne serait jamais arrivé. Charles se sent impuissant mais lui assure qu’il est là pour elle.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1800 du 25 octobre 2024 : Rachel va voir Charles

