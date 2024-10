Les Cinquante du 22 octobre 2024 : qui sont les 3 éliminés ? (résumé + replay épisode 37)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 37 du mardi 22 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 37 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour la cérémonie d’élimination. Emma, Joseph, Stéphane, Sépohora, et Soraya, sur le banc des éliminés, retournent au château pendant les joueurs victorieux vont devoir voter.





Le Lion annonce qu’ils vont pouvoir sauver seulement 2 personnes ! Il y aura donc 3 éliminés aujourd’hui !







Séphora, Stéphane et Emma éliminés

Les discussions et stratégies vont bon train et après les votes, le Lion fait revenir les éliminés. Il est l’heure du verdict : le premier sauvé avec 12 voix sur 17, c’est Joseph ! Et avec 0 voix, Séphora est la première éliminée du jeu ! Le second éliminé, avec 4 voix sur 17, c’est Stéphane ! Il ne reste plus qu’Emma et Soraya. Avec 12 voix sur 17, Soraya est sauvée ! Emma est éliminée.

Il l’heure pour les éliminés de dire au revoir. Emma est en larmes au moment de laisser Sacha. Elle est déçue du choix des autres, qui ont choisi de la sortir car elle avait le pouvoir. Et Jade a du mal à voir Stéphane partir. Cassandra réalise que son clan ne fait pas les mêmes choix qu’elle, elle n’accepte pas l’élimination de son amie Emma. Carla G. est du même avis que Cassandra, elles ne doivent pas laisser Alex et Simon décider pour elles.



Nikola dit au revoir à Séphora, il a du mal à la laisser partir. Elle lui laisse un nounours avec son parfum… Et Jade et Sacha décident de se soutenir et s’unir pour venger Emma et Stéphane. Cassandra pleure, Simon vient la voir. Elle lui reproche d’avoir fait sauter Emma. Simon ne comprend pas, il dit avoir fait ça pour eux. Mais Cassandra lui reproche d’avoir sauvé Joseph, qu’il ne calcule jamais.

Les Cinquante, le replay du 22 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 37 ce mardi 22 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 23 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 38.