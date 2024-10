Demain Nous Appartient spoiler : Rayane bouleversé face au départ de... (vidéo épisode du 25 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Rayane ne veut plus parler à sa mère dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Après ses multiples mensonges et la découverte sur ses origines, Rayane a décidé de couper les ponts. Et dans quelques jours, il va refuser de lui dire au revoir alors qu’elle s’apprête à quitter Sète !











Rayane et Jack sont en pleine révision quand soudain, on frappe à la porte. C’est Romy Saeed, la mère de Rayane, qui souhaite le voir avant de repartir pour Toulouse. Comme elle s’y attendait, Rayane refuse de la voir. Jack se retrouve alors dans une situation délicate, ne voulant pas contraindre son petit ami à voir sa mère. Romy insiste, désespérée de pas pouvoir dire au revoir à son fils avant son départ, mais elle finit par respecter son choix.

Le cœur lourd, elle demande à Jack de lui transmettre un message : elle regrette ses erreurs, elle l’aime, et sera toujours là pour lui. Elle espère que Rayane viendra lui dire au revoir avant qu’il ne soit trop tard. Rayane entend toute la conversation, il est bouleversée mais ne bouge pas… La réconciliation est-elle encore possible avant leur séparation ?

