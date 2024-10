Un Si Grand Soleil du 23 octobre : des aveux, Hugo tombe de haut (résumé et vidéo épisode 1496 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 23 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1496 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 23 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eliott est encore avec Curtis, qui lui dit de démarrer car il a une grosse journée. Au commissariat, Alex et Thierry parlent à Becker du nouveau dealer. Ils veulent l’arrêter et vont suivre l’homme balancé par la chauffarde droguée.

Johanna est rentrée, elle va s’installer dans le lit avec son ordi. Yann part travailler, c’est un peu froid.



Manu fait le point avec Hugo sur l’affaire Levars. Avec Elise, ils lui disent qu’ils pensent que quelqu’un a voulu piéger Ludo. Hugo leur dit qu’il ne sait rien… Mais il va voir Laura et l’interroge. Il insiste pour qu’elle lui dise si elle a fait quelque chose avec cet échantillon. Laura craque et avoue !

Muriel appelle Eliott, Curtis lui dit de décrocher. Elle a un problème ce soir, elle ne pourra pas aller chercher Toma. Eliott dit qu’il a une course, il va demander à sa mère. Curtis l’interroge sur le fait d’être papa et sur son avenir. Eliott dit qu’il veut monter une entreprise clean.

Laura avoue tout à Elise et Manu. Elise est en colère, elle voulait foutre la vie de Ludo en l’air en l’envoyant en prison pendant des années. Elise appelle ensuite Ludo pour le prévenir qu’il est hors de cause, c’est Laura qui a voulu le piéger. Ludo n’en revient pas. Elise pense que Ludo devrait revoir son attitude avec les femmes. Au commissariat, Hugo dit à Laura qu’il espère qu’elle a un bon avocat car elle en aura besoin. Laura s’excuse, Hugo lui dit qu’il regrette de lui avoir fait confiance. Il trouve ça dommage, elle était douée et aurait pu faire une bonne légiste.

Alex et Thierry suivent le jeune dealer grâce à un capteur GPS placé sur son scooter. Pendant ce temps là, Boris retrouve Victoire et lui dit qu’il est déjà pris dans sa tête. Victoire a compris, elle sait qu’il s’est passé quelque chose avec Muriel et il ne l’a pas oubliée. Boris nie, Victoire lui envoie un verre d’eau à la figure et s’en va.

Eliott retrouve Eve, qui est ravie d’avoir gardé Toma. Elle propose un dîner à la maison, Eliott promet de l’appeler. Il la remercie pour tout.

Yann explique à Johanna qu’il a dit la vérité au sujet de Ludo, pour faire avancer l’enquête. Johanna lui demande où ils en sont tous les deux. Yann avoue qu’il lui en a voulu à mort. Mais il ne peut pas vivre sans elle, Johanna lui dit qu’elle non plus.

Le dealer appelle Curtis pour lui donner rendez-vous. Alex et Thierry continuent de le suivre. Eliott a Toma dans les bras, Curtis lui envoie un message, il aura besoin de lui vendredi !

