Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 10 ? (résumé + replay 22 octobre 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 10 du mardi 22 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 10 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après son élimination au conseil, Sara rejoint le camps du jury final. Elle leur explique le revirement de Gustin…





Sur le camps, Cassandre se sent seule. Elle a perdu Sarah et n’a plus confiance en Gustin ! Elle pleure. Ugo vient la réconforter. Et il décide lui-même de prendre ses distances avec Gustin.







Publicité





Ugo, qui a peur des conséquences après son vote contre Frédéric, décide de chercher un collier d’immunité. De son côté, Gustin est ravi du conseil et de sa nouvelle alliance avec les ex-jaunes. Il n’a aucun remord !

Frédéric décide de parler à Maxime, qui lui avait proposé une alliance il y a quelques jours. Il n’a pas apprécié d’apprendre au conseil que c’est lui qui avait choisi de voter contre lui ! Il avoue aussi être déçu d’Ugo et être prêt à voter contre lui. Mais Ugo cherche toujours activement un collier d’immunité ! Et il le trouve !



Publicité





Les aventuriers reçoivent de quoi s’entrainer pour le tir à l’arc. Ils sont tous motivés pour le jeu de confort à venir et s’entrainent. Certains font exprès de se montrer moyens pour ne pas inquiéter sur l’épreuve !

Pour le repas sur le camps, Gustin a réussi à leur procurer du sel en laissant de l’eau de mer s’évaporer. Tout le monde est ravi.

Le lendemain, place au jeu de confort. Denis leur présente la récompense : une vidéo de plusieurs minutes avec un/des proches ! Ils entendent tous déjà des mots de leurs proches pour se motiver !

Première salve remportée par Ugo ! Il élimine Gustin par rapport au dernier conseil. Deuxième salve remportée par Frédéric, il élimine Maxime. Troisième salve remportée par Thibault, il élimine Cassandre. Quatrième salve remportée par Frédéric, il casse la flèche d’Ugo. Cinquième salve remportée par Ilyes, qui élimine Cécile. Sixième salve remportée par Frédéric, il élimine Sofia. Septième salve remportée par Frédéric, qui élimine Ilyes. Huitième salve remportée par Frédéric, qui casse la flèche de Charlotte. Neuvième salve remportée par Thibault ! Il élimine Jacques en expliquant qu’il joue au mérite. La finale oppose Thibault à Frédéric. Et la victoire est pour Frédéric !

Frédéric décide de partager son confort avec Thibault. Pendant ce temps là sur le camps, Charlotte et Sofia sont remontées contre Frédéric. Maxime et Ugo aimeraient s’allier aux filles, et éviter de jouer son collier. De leur côté, Frédéric et Thibault profitent de leur confort. Ils regardent leurs vidéos et savourent lasagnes et milkshake.

Ilyes et Gustin décident de recompter le riz afin de manger de plus grandes portions. Et Gustin fait la leçon aux filles concernant la cuisine et la vaisselle… Les filles n’apprécient pas ses réflexions.

Frédéric et Thibault rentrent de leur confort et découvrent que tout le monde les ignorent. Fred veut parler à Charlotte et Sofia pour s’assurer qu’elles sont toujours dans leur alliance des ex-jaunes.

Place à l’épreuve d’immunité, un grand classique de Koh-Lanta : les paresseux ! Certains tombent vite. Au bout de 2h, ils sont encore 3 : Ugo, Cassandre et Charlotte. Denis annonce qu’il corse l’épreuve : ils ne peuvent se tenir que sur un seul bras ! Ugo tombe. Et la victoire est finalement pour Charlotte, qui remporte le totem d’immunité !

De retour sur le camps, Charlotte avoue à Ugo que Frédéric veut voter contre lui. Et elle ne peut pas voter contre lui ! Pendant ce temps là, Maxime cherche un collier car il a peur d’être en danger. Et bingo, il trouve un collier !

Et l’aventurier éliminé au conseil est…

Les aventuriers se rendent au conseil, Ugo a peur mais décide de ne pas jouer son collier. Maxime ne joue pas le sien non plus ! C’est hyper serré entre Ugo et Frédéric mais c’est finalement Frédéric qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 10 ce 22 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 29 octobre pour suivre l’épisode 11 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».