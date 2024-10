Nacima Kidadi sort du silence après la mort de sa fille

Publicité





Une bien triste nouvelle ce mardi avec la mort de la fille de l’influenceuse Nacima Kidadi, suivie par plus d’un million de fans sur TikTok. Elle est sortie du silence ce mardi soir et s’est exprimée en story sur son compte Instagram.





« Nous sommes en train de vivre la plus dure épreuve qu’il existe sur cette terre. Nous sommes dévastés, détruits, brisés, anéantis. On m’oblige à en parler aujourd’hui, car des articles avec de fausses informations sont relayés, alors que nous venons à peine de perdre notre enfant. » a-t-elle écrit.







Publicité





« Je n’ai plus de force, notre vie entière est bouleversée. Nous sommes effondrés… Je vous demande seulement des douas pour ma fille et mes fils, qui ne se relève pas et souffre d’avoir perdu leur petite sœur qu’ils aimaient tant »

Plus tôt dans la journée, sa soeur, Arbia Kidadi, bien connue pour être la sosie officiel de Kim Kardashian, qui a confirmé la terrible rumeur tout en demandant d’arrêter de faire circuler de fausses informations.



Publicité





« Salam à tous. Je vous demande de respecter notre famille. Ma sœur, son mari et ses enfants. Arrêtez de faire circuler de fausses informations concernant le décès de notre nièce, la fille de ma sœur », a-t-elle imploré dans une vidéo.

Arbia Kidadi a également dénoncé les circonstances erronées de la disparition de sa nièce, tout en exprimant sa douleur face aux rumeurs. « Nous avons perdu un petit ange, mais les circonstances de son décès, telles qu’elles circulent sur internet, sont totalement fausses », a-t-elle ajouté avec émotion.

Dans son message, l’influenceuse a aussi critiqué les « amis proches » de sa sœur, qui ont diffusé des messages sur les réseaux sociaux avant même que les parents de l’enfant ne le fassent eux-mêmes. « Je demande à ces amis de retirer leurs publications par respect pour ma sœur et son mari. Si quelqu’un doit en parler, ce sera elle quand elle en aura la force, ou son mari », a-t-elle conclu.

Enfin, Arbia Kidadi a appelé à la discrétion et au respect du deuil de sa sœur, exhortant les abonnés à exprimer leur soutien de manière privée plutôt que de contribuer à la propagation de rumeurs ou de messages inappropriés sur les réseaux sociaux.