« Ici tout commence » déprogrammé ce 12 novembre, « Demain nous appartient » maintenu

Etant donné que TF1 diffusera la conférence de presse du Premier Ministre Jean Castex ce jeudi 12 novembre à 18h, votre épisode de la série quotidienne « Ici tout commence » est finalement déprogrammé. Pour se rattraper, TF1 a annoncé la diffusion de deux épisodes à la suite vendredi dès 18h05.



Mais rassurez-vous, votre épisode de l’autre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » est maintenu. Il sera bien diffusé ce jeudi soir à 19h10.



Et pour patienter jusqu’à vendredi pour découvrir la suite de « Ici tout commence », on vous propose de découvrir un extrait vidéo du prochain épisode. Louis va se confier à Maxime : il est convaincu que Salomé le trompe ! Il compte bien savoir avec qui et il promet de détruire celui qui gâche son mariage…



Louis découvre qu'il se fait tromper… Et se confesse à MAXIME 😱

⏰La suite, ce soir dès 18:30, dans #IciToutCommence pic.twitter.com/x1k0b3LtcZ — TF1 (@TF1) November 12, 2020

