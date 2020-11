« Ici tout commence » du 12 novembre : déprogrammation ce soir ?

4.6 ( 13 )



« Ici tout commence » du 12 novembre 2020. L’épisode du jour « Ici tout commence » va t-il être ou pas déprogrammé par TF1 ce soir ? Si pour l’instant, rien n’a été officialisé, tout porte à croire que la chaîne n’aura pas d’autre choix. On vous explique le pourquoi du comment…



« Ici tout commence » du 12 novembre : épisode déprogrammé ou pas ?

En effet TF1 a fait le choix de bouleverser ses programmes ce soir en raison de l’énième conférence de presse du premier ministre Jean Castex à propos de la crise sanitaire. Elle sera diffusée en direct à partir de 18 heures mais la chaîne prendra l’antenne dès 17h30.

📌 ÉDITION SPÉCIALE 📌 ➡ Ce jeudi 12 novembre, conférence de presse du Premier ministre Jean Castex (@JeanCASTEX) 🗣 Une ÉDITION SPÉCIALE présentée par @GillesBouleau 📺 À suivre en #DIRECT sur @TF1

⏰ À partir de 17h30 cc @agindre pic.twitter.com/MwDABQUG7u — TF1LeJT (@TF1LeJT) November 12, 2020



Sachant que cette conférence de presse pourrait être amenée à durer et qu’une édition spéciale sera diffusée juste après, on ne voit pas très bien comment TF1 pourrait maintenir la diffusion de l’épisode du jour de « Ici tout commence ». On se demande même si la diffusion de « Demain nous appartient » ne va pas être elle aussi impactée.

On vous tient bien sûr au courant….

