Ici tout commence en avance : Antoine et Teyssier, le clash (résumé + vidéo épisode 8 du 11 novembre 2020)

Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 8 du mercredi 11 novembre 2020 – Un clash va éclater ce soir entre Antoine Myriel et le chef Teyssier dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Antoine est convaincu qu’il est lié à la mort de Noémie et ne compte pas en rester là…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 8

Malgré les recadrages d’Auguste qui aimerait qu’Antoine lâche l’affaire et laisse Teyssier tranquille, le nouveau proviseur de l’institut n’a pas sa langue dans sa poche et dit ce qu’il pense. En cuisine, quand Teyssier a un comportement plus que limite avec un élève, un clash éclate quand Antoine demande à Teyssier s’il agissait pareil avec Noémie… Antoine l’accuse clairement de l’avoir poussée au suicide !

Et pour Enzo et Maxime, Teyssier semble être le coupable parfait alors qu’Anaïs fait une triste découverte. Au même instant, deux élèves échangent leur premier baiser. Elodie va à l’encontre de son professeur, Lisandro, pour parvenir à ses fins et prouver ses compétences.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 7 du 10 novembre

"Vous faisiez pareil avec Noémie Matret ?"😱

💥CLASH entre Antoine Myriel et le tyrannique Emmanuel Teyssier

⏰RDV ce soir dès 18:30 pour la suite dans #IciToutCommence pic.twitter.com/n477aUTKBv — TF1 (@TF1) November 11, 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

