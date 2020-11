Un si grand soleil en avance : Sabine veut reconquérir Florent (résumé + vidéo épisode n°515 du 11 novembre 2020)

Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Et si Sabine profitait des problèmes de couple de Florent dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? En effet, la mère d’Enzo ne semble pas avoir complètement tourné la page…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu'au 20 novembre 2020



Florent appelle Sabine pour lui demander de prendre Enzo pour le week-end même si ce n’était pas son tour de garde. Il lui explique que c’est trop tendu avec Claire et qu’il a besoin de prendre du recul… Sabine accepte et elle confie ensuite à Eve qu’elle aimerait bien le reconquérir.



Et alors que Virgile tente de limiter les risques, Manu s’attèle à une affaire qui s’annonce compliquée. De son côté, Claire traverse une période de turbulences. Quant à Myriam, a-t-elle vraiment dit son dernier mot ?

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

