« Les animaux fantastiques 3 » : le remplaçant de Johnny Depp connu

Alors qu’il a été annoncé il y a quelques jours que Johnny Depp avait finalement décidé de renoncer à son rôle de Grindelwald dans le film « Les animaux fantastiques 3 », les spéculations vont bon train quant à l’identité de son remplaçant.



On a parlé de Colin Farrell, Ewan McGregor, ou encore de Joseph Fiennes. Mais selon les informations publiées par Deadline, c’est finalement l’acteur danois Mads Mikkelse, que l’on a pu voir dans le James Bond « Casino Royale » ou plus récemment dans le Star Wars « Rogue One », qui est en négociations pour reprendre le rôle.



Et le film « Les animaux fantastiques 3 » étant déjà en cours de tournage, on devrait rapidement savoir officiellement si c’est bien Mads Mikkelsen qui incarnera Grindelwald à la place de Johnny Depp.

Au casting, on retrouvera toujours Eddie Redmayne en tant que Norbert Dragonneau, mais aussi Jude Law dans la peau d’Albus Dumbledore, Katerhine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Jessica Williams, et Dan Fogler.



Sortie prévue du film en salles en juillet 2022.

