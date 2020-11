Ici tout commence en avance : Eliott et Hortense prêts à réessayer (résumé + vidéo épisode 13 du 18 novembre 2020)

4.6 ( 12 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 13 du mercredi 18 novembre 2020 – Eliott et Hortense sont prêts à réessayer d’aller plus loin ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’Eliott relooke Hortense et la complimente, ils se rapprochent une nouvelle fois et Eliott se sent prêt…



Ici tout commence – résumé de l’épisode 13

Eliott décide de relooker Hortense. Exit les lunettes, du rouge à lèvre… Mais quand elle se regarde, Hortense affirme qu’elle aime bien s’il la trouve belle. Eliott lui assure qu’elle est plus que belle, il la trouve « ultra canon » ! Elle l’embrasse et Eliott lui propose de réessayer cet après-midi…

Et pendant ce temps là, l’étau se resserre. Teyssier perd peu à peu tous ses alliés alors que Rose et Antoine pensent avoir découvert ce qui est arrivé à Noémie. La révélation de Salomé est un choc pour Maxime, qui doit prendre une décision pour leur futur.



Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 13 du 18 novembre

Quand Eliott relooke Hortense 💄

"En temps normal, je te trouve belle. Là, tu es ultra canon !"😍

⏰RDV dès 18:30 pour la suite dans #IciToutCommence pic.twitter.com/MeJuzUVXR8 — TF1 (@TF1) November 18, 2020

