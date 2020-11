Ici tout commence en avance : Guillaume va-t-il mourir ? (résumé + vidéo épisode 21 du 30 novembre 2020)

4.6 ( 14 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 21 du lundi 30 novembre 2020 – Salomé est dévastée et sur le point de rompre avec Louis ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, Louis va lui révéler sa trahison et Salomé va avoir bien du mal à encaisser le fait qu’il soit allé si loin…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 21

Clotilde et Jérémy sont à l’hôpital. Les nouvelles ne sont pas bonnes… Il a toujours un œdème intra-cranien important, d’où son coma. Il n’est pas totalement hors de danger et le médecin les informe qu’on ne peut pas savoir quand il va se réveiller. Ca peut être dans quelques jours comme dans quelques mois, voir plus ! Jérémy essaie de déculpabiliser sa mère…

De son côté, Auguste apporte tout son soutien à Clotilde et Jérémy, qui se sentent coupables de ce qui est arrivé à Guillaume. A bout, Clotilde avoue son terrible secret à Claire… Teyssier tente de revenir à l’institut, mais Auguste et Antoine ne l’entendent pas de cette oreille. Humilié, le chef décide de contacter un mystérieux numéro. Durant une épreuve, Anaïs et Enzo doivent cuisiner ensemble. Leur réconciliation va se jouer autour de leurs tentatives culinaires.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 21 du 30 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

