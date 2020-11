Plus belle la vie : ce soir, Andrès parle à Luna (résumé + vidéo épisode 4161 PBLV du 30 novembre 2020)

4.7 ( 17 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4160 du vendredi 27 novembre 2020 – Laetitia va faire son choix ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors que Valentin l’a demandée en mariage et que ce soir il va se battre avec Sébastien, Laetitia va lui annoncer qu’elle ne partage pas ses sentiments…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Pavel se venge de Luna, un mort, Xavier lâche Mazelle (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4161

Claire est motivée pour faire tomber celui qui est responsable de la mort de Monique et de l’accident de Mouss. Mila quant à elle, commence les cours de simulation de pilotage d’hélicoptère avec Deneve et la tâche s’annonce difficile. De la prison, Andrès demande à Mouss d’appeler Luna. Cette dernière, qui a trop peur de raviver ses sentiments essaie de trouver un prétexte pour ne pas rendre visite à son ex en prison. Dans la cellule, Livia et en garde Mouss contre Pavel…



Kilian se doute bien que Lola est derrière les accusés de lecture. Lola, avec l’aide de Bilal, force le casier de Manon et pénètre un peu plus dans son intimité en récupérant une photo de la jeune fille posant au bord de la mer. Elle la montre à Kilian qui reconnait l’endroit…

Samia a commis une erreur en mettant l’adresse de Boher sur les cartons de réponses de l’invitation à son mariage. Irina qui ouvre les enveloppes est furieuse…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4161 du 30 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

