Ici tout commence en avance : Maxime perturbé par Salomé (résumé + vidéo épisode 2 du 3 novembre 2020)

Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 2 du mardi 3 novembre 2020 – Maxime est perturbé ce soir dans votre second épisode de la nouvelle série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après avoir appris que Salomé allait se marier cette semaine, Maxime n’est pas bien et doit pourtant continuer le concours d’entrée…



Un épisode inédit à découvrir de 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 2

Le concours d’entrée se poursuit à l’institut Auguste Armand et les candidats doivent cuisiner en binôme. Pas facile pour Maxime, très perturbé par ce qu’il a appris la veille… Et en plus d’avoir un binôme qu’il n’apprécie pas et qui lui parle mal, Maxime doit cuisiner tout en voyant Salomé et son futur mari !

En plein doute sur son avenir, Maxime obtient un soutien inattendu. Le chef Teyssier se montre sans pitié avec son assistante Noémie et reçoit un étrange message…. Quant à Antoine, il est en plein dilemme après les révélations de Lisandro, le professeur de salle.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 2 du 3 novembre

Difficile de se concentrer sur la cuisine, quand on a un cœur d’artichaut…

⏰La suite de votre nouvelle série, #IciToutCommence, c'est à 18:30 ! pic.twitter.com/tMdNkGY2Qt — TF1 (@TF1) November 3, 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

