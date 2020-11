Ici tout commence en avance : Noémie prend la place de Teyssier (résumé + vidéo épisode 20 du 27 novembre 2020)

4.4 ( 13 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 20 du vendredi 27 novembre 2020 – Salomé est dévastée et sur le point de rompre avec Louis ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, Louis va lui révéler sa trahison et Salomé va avoir bien du mal à encaisser le fait qu’il soit allé si loin…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 20

Teyssier est viré de l’institut. Et alors que c’est Noémie qui va prendre son poste, avant de partir, Teyssier règle ses comptes avec la jeune femme… Toujours aussi odieux, Teyssier affirme que Noémie est « juste bonne à attirer la pitié et prendre la place des autres ». Mais Noémie est motivée et compte bien faire progresser les élèves tout en les respectant. Teyssier lui rétorque qu’elle n’a pas la carrure pour le poste et que l’institut finira par le rappeler !

Sous le choc, Guillaume part retrouver Jérémy pour tout lui dire, mais Clotilde découvre qu’il n’est jamais arrivé à destination. Pendant ce temps, Elodie est injustement accusée d’un vol commis par un autre élève de l’institut…



Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 20 du 27 novembre

"T'es juste bonne à attirer la pitié !"

Noémie se retrouve face à Teyssier… 😱⬇

⏰La suite ce soir dès 18:30 pic.twitter.com/nlpJbPF9kq — TF1 (@TF1) November 27, 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

