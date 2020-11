Plus belle la vie : ce soir, Laetitia donne sa réponse à Valentin (résumé + vidéo épisode 4160 PBLV du 27 novembre 2020)

4.6 ( 14 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4160 du vendredi 27 novembre 2020 – Laetitia va faire son choix ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors que Valentin l’a demandée en mariage et que ce soir il va se battre avec Sébastien, Laetitia va lui annoncer qu’elle ne partage pas ses sentiments…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4160

Andrès parvient à sauver Mouss du piège des Liberati. Mais la protection d’Andrès ne se fera pas sans contrepartie. Claire est perdue, elle est en plein dilemme et ne sait plus qui croire. Au moment de faire la paix, avec Mirta, Mazelle reçoit un coup de fil de Catano: l’opération « tuer Mouss » a échoué. Mazelle est énervé et plante Mirta. Livia présente ses excuses à Mouss, et lui dit qu’il a été forcé et menacé par les Liberati. Une amitié se scelle entre les deux….



Un gendarme réveille les Nebout dans le champ et les emmène au commissariat pensant qu’ils ont fumé de l’herbe. La famille est réunie et heureuse d’être ensemble. Revel va fermer les yeux sur le vol du corps, mais Patrick pense qu’il lui fera payer d’une façon ou d’une autre…

Laetitia ne sait plus où elle en est. Sébastien et Valentin se prêtent à un combat de coq et arrivent à se bagarrer devant une Laetitia consternée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4160 du 27 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

