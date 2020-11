Ici tout commence : le corbeau identifié, Teyssier suspendu, ce qui vous attend jeudi 19 novembre (épisode n°14 en avance)

5 ( 5 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 14 du jeudi 19 novembre, non seulement Noémie n’est pas morte mais c’est elle derrière le fameux corbeau !



Et elle a un complice… Le corbeau envoie un nouveau message affirmant qu’Amandine est toujours parmi eux.



Et à l’institut, les choses dégénèrent pour Teyssier… Greg et Lionel font campagne contre lui et Teyssier les force à s’agenouiller dans la cour !

Auguste lui annonce qu’il va trop loin et qu’il ne peut plus le défendre. Et comme il n’a plus confiance en lui, il a décidé de le suspendre ! Il l’encourage à revenir une fois sa cure de désintoxication terminée.



Maxime observe Teyssier, il le voit avec de la terre dans la main dans le potager… Il a l’impression qu’il est entrain de se recueillir. Maxime décide d’en parler à Antoine, ils vont creuser dans la terre et trouvent un corps en décomposition !

De son côté, Lionel est horrible avec Anaïs. Il la traite mal et l’embrasse même de force alors qu’elle lui a dit non ! Anaïs lui donne un coup de pied pour s’en débarrasser… Mais Enzo voit qu’Anaïs ne va pas bien, il va voir Lionel et lui plonge la main dans l’eau bouillante…

Rendez-vous jeudi 19 novembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

