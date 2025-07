Plus Belle La Vie du 9 juillet 2025 : Jennifer cherche la vérité et découvre... (résumé + extrait vidéo épisode 372 en avance)

Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 juillet 2025 – résumé de l’épisode 372

Jennifer écoute en boucle le dernier message vocal de Samuel. Barbara la rejoint, visiblement épuisée après une nuit blanche. Jennifer s’interroge sur ce que Samuel voulait lui confier d’important. Barbara, elle, pense qu’il est temps de tourner la page et d’arrêter de réécouter ce message.

Au commissariat, Patrick réunit l’équipe pour une annonce tragique : Samuel est mort. Jean-Paul, Idriss et Ariane sont bouleversés. Patrick prononce un discours émouvant, précisant qu’on ne connaît pas encore la date des funérailles. Une cellule psychologique a été mise en place.



Gabriel prend des nouvelles de Jennifer, lui aussi profondément affecté. Il lui remet les affaires de Samuel, récupérées à l’hôpital. Pour lui, Jennifer était la femme de sa vie. En fouillant, elle découvre une bague : Gabriel pense qu’il s’agissait d’une bague de fiançailles. Jennifer comprend enfin : Samuel voulait lui offrir la bague et la demander en mariage. Le téléphone de Samuel sonne : l’appel provient de « D ». Pensant qu’il s’agit de son dealer, Jennifer décroche. À l’autre bout du fil, une voix féminine demande : « Tu viens ce soir ? ». Jennifer est sous le choc !

À la résidence, Morgane est en état de choc. Jennifer vient à sa rencontre pour lui parler de Samuel. Morgane lui confie qu’il était déjà inconscient quand elle est arrivée. Steve intervient pour lui demander de laisser Morgane tranquille, puis s’excuse en apprenant qu’elle était la compagne de Samuel. Jennifer lui fait écouter le message, Morgane lui conseille d’aller au Pavillon des Fleurs…

De son côté, Jules réconforte Morgane, qui ne cesse de penser à Jennifer et culpabilise de ne pas avoir pu sauver Samuel. C’est alors que sa sœur débarque : Laura, en pleine préparation du concours des forces spéciales Sud-Est. Morgane n’est pas ravie. Elle présente Laura à Jules, mais lui fait comprendre que ce n’est pas le bon moment. Laura insiste : elle s’occupera d’elle.

Plus tard, Laura confie à Jules que sa petite sœur a toujours voulu lui ressembler. Morgane explique que leur père est militaire, ce qui a influencé leurs choix. Morgane est mal pour Samuel, Laura la prend dans ses bras et lui propose de l’accompagner à l’entraînement. Morgane accepte.

Pendant que Laura et Morgane s’entraînent, Patrick informe Idriss que Lenny va être transféré en hôpital psychiatrique. La procédure judiciaire est suspendue. Idriss est choqué et dévasté. Il regrette que Samuel ne l’ait pas attendu.

Au Mistral, Djawad remarque qu’Apolline vient tous les jours sans rien consommer. Elle lui reproche de refuser de la servir. Aya intervient et prend le relais. Apolline espère croiser Ulysse, même si elle est sans un sou. Quand Aya lui demande ce qu’elle a fait de l’argent de la semaine dernière, Apolline avoue s’être acheté un sac. Plus tard, Apolline a remarqué qu’Ulysse cherchait un nouveau stagiaire. Ophélie intervient sèchement et lui dit qu’elle ne deviendra jamais avocate. Apolline la remballe sans ménagement. Elle décide finalement de se lancer dans le conseil juridique en freelance. Elle est convaincue que ça peut marcher.

