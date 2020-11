Ici tout commence : Salomé hésite à se marier, Noémie se suicide, ce qui vous attend vendredi 6 novembre (épisode n°5 en avance)

3.9 ( 7 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 5 du vendredi 6 novembre, Salomé va disparaitre et hésiter à se marier !…



En effet, alors que c’est le jour de son mariage, Salomé est en plein doute et disparait. Tout le monde la cherche partout !



Louis n’arrive pas à la joindre alors que Maxime confie à Enzo que Salomé lui a écrit une lettre pour lui expliquer qu’elle ne peut pas se marier. Enzo est persuadé que c’est une grosse erreur pour l’avenir de Salomé, il demande à Maxime d’aller la convaincre de se marier… Maxime va voir Salomé, il lui fait une déclaration d’amour mais lui dit d’aller épouser Louis ! Salomé arrive en retard mais se marie malgré tout.

De son côté, Noémie s’apprête à se suicider. Elle place un appareil électrique dans sa baignoire remplie et envoie un message à Teyssier pour qu’il vienne… Mais il est trop occupé et demande à Maxime d’y aller à sa place ! Quand Maxime arrive, Noémie vient de s’électrocuter, il essaie de réanimer…



Rendez-vous vendredi 6 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

