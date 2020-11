Ici tout commence : Salomé se confie, Louis parle à Maxime, ce qui vous attend mardi 10 novembre (épisode n°7 en avance)

5 ( 8 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Une nouvelle semaine débute et vous vous demandez peut être déjà ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 7 du mardi 10 novembre, Louis va beaucoup douter de Salomé…



Annonces



Annonces

En effet, Louis est persuadé que contrairement à ce qu’elle lui a dit, Salomé est enceinte. Et c’est à Maxime qu’il en parle dans le parc de l’institut !



Annonces



Annonces



Annonces





Maxime conseille à Louis d’en parler directement avec Salomé mais lui-même décide d’interroger la jeune femme… Salomé ment à Maxime en lui assurant ne pas être enceinte. De son côté, Louis achète un test de grossesse et demande à Salomé de le faire ! Elle demande de l’aide à sa copine Anaïs, qui fait le test à sa place… Elle montre donc un test négatif à Louis, qui se sent mal.

Teyssier est ré-interrogé par la police suite au message du corbeau, qui affirme qu’il poussait Noémie à bout. Il nie et à l’institut, Auguste prend la défense du chef ! Il déconseille aux élèves de faire courir des rumeurs et leur demande de se concentrer sur leurs études… Plus tard, la police appelle Antoine pour le prévenir que les vêtements de Noémie ont été retrouvés dans un cours d’eau.



Annonces





Salomé se confie à Rose sur sa grossesse… Elle lui explique qu’elle pense que le bébé n’est pas de Louis, elle est perdue et ne sait pas quoi faire. Rose lui assure qu’elle est là si elle a besoin de parler et qu’elle gardera le secret.

Rendez-vous mardi 10 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés