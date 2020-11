Ici tout commence : Teyssier choque, Maxime comprend tout, ce qui vous attend mardi 17 novembre (épisode n°12 en avance)

4.9 ( 12 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans la suite de votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 12 du mardi 17 novembre, Louis va continuer de se confier à Maxime sur le bébé et Salomé…



Annonces



Annonces

C’est même à Maxime que Louis va demander de l’aider à ramener le berceau de son enfance pour faire la surprise à Salomé !



Annonces



Annonces



Annonces





Et le berceau va finalement rapprocher les jeunes mariés tandis que de son côté, Maxime fait le rapprochement entre la date de conception du bébé et son aventure avec Salomé à Sète…

De son côté, Teyssier est en mauvaise posture. Tout le monde sait maintenant qu’il se drogue et il doit tout avouer à sa femme sur son addiction ! Il lui demande de le protéger en falsifiant les résultats du test de dépistage qu’il doit faire… Mais elle choisit finalement de ne pas le couvrir, le test est positif !



Annonces





Auguste et Antoine se rendent à la morgue pour identifier le corps. Et surprise, ce n’est pas celui de Noémie !

Quant à Clothilde, elle s’acharne sur Célia car elle ne supporte pas qu’elle soit en couple avec Jérémy. Elle fait un transfert par rapport à Vincent, le père de Célia, qui lui a brisé le coeur quand ils étaient jeunes…

Rendez-vous mardi 17 novembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés