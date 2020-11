Koh-Lanta les 4 Terres : qui sont les éliminés de l’épisode 11 ? (résumé + replay 6 novembre)

5 ( 6 )



Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 11 du vendredi 6 novembre 2020 – C’est parti pour le onzième épisode de Koh-Lanta les 4 Terres. A chaud juste après le conseil, Brice prend cher ! Tout le monde le juge stratège et le tient pour responsable de l’élimination de Jody… Lola n’hésite pas à le qualifier de « traitre ».



Mais le lendemain matin, Lola cherche à calmer les tentions. Elle s’excuse auprès de Brice et regrette de l’avoir traité de traitre. Brice accepte ses excuses et présente les siennes également.

De son côté, Jody rejoint la résidence du jury final. Tous sont étonnés de la voir arriver, ils ne s’y attendaient pas du tout. Elle leur explique comment ça s’est passé…



La bouteille annonce le jeu de confort. Denis Brogniart les informe qu’ils vont être liés deux par deux à partir de ce jeu de confort jusqu’au conseil, où celui qui aura le plus de votes contre lui entrainera son binôme dans sa chute. Place au tirage au sort pour former les binômes : Laurent est avec Alix, Brice avec Ava, Dorian avec Angélique, Loïc avec Alexandra, et Fabrice avec Lola.



Place au jeu de confort avec à la clé, une récompense de folie : un brunch XXL !! L’épreuve consiste à récupérer les pièces d’une colonne dans un panier. Mais il faut d’abord les charger de sacs de sable. Chaque binôme se répartir les tâches. Il faut ensuite ramener les pièces et construire la colonne. Et c’est Fabrice et Lola qui décrochent la victoire !!

Tandis que les autres rentrent sur le camps, eux savourent leur brunch. De la pâte à tartiner, muffins, petits pains, de la pastèque, de quoi faire des crêpes… Un bonheur pour le binôme d’aventuriers !

Pendant ce temps là, Dorian est épuisé et se brule. Quant à Angélique et Alix, elles mangent des cafards qu’elles font griller… et elles adorent ça ! C’est quand même mieux du côté de Fabrice, qui a préparé des crêpes jambon / oeufs / champignons. Avec Lola ils sont ravis et se régalent.

La bouteille annonce l’épreuve d’immunité. Il s’agit de placer 4 palets sur 4 supports. C’est Loïc et Alexandra qui remportent la victoire et donc le totem synonyme d’immunité ! Brice est en larmes… Il explique à Denis qu’il se sent en danger et que c’est une défaite compliquée.

De retour sur le camps, Loïc et Alexandra sont euphoriques et trouvent du manioc ! Les autres ne pensent qu’au conseil… Laurent est clairement en danger et donc Alix aussi. Clairement, tout le monde se sent en danger en binômes.

Place au conseil. Et c’est finalement Laurent qui récolte le plus de voix contre lui. Il est éliminé et entraine Alix dans sa chute !

Si vous avez manqué l’épisode 11 du 6 novembre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 13 novembre pour suivre l’épisode 12 de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

