La PS5 sort aujourd’hui, où l’acheter ? Amazon aura du stock ce jeudi

Bonne nouvelle pour les gamers puisque c’est aujourd’hui, jeudi 19 novembre, que sort la dernière console de Sony, la PS5. Mais si vous ne l’avez pas pré-commandée, où vous procurer la Playstation 5 ?



Rassurez-vous, si elle reste introuvable ce matin, Sony a annoncé qu’il y aurait bien du stock ce jeudi, jour de sa sortie.



Ainsi, Amazon mettra des consoles Sony PS5 en vente aujourd’hui à 13h.

D’autres gros sites internet auront eux aussi la PS5 en stock aujourd’hui. La FNAC a annoncé leur mise en vente pour ce jeudi à 10h.



La PS5 devrait également être mise en vente chez Boulanger, Darty, ou encore C-Discount mais aucun horaire n’a été donné de leur côté.

Présentation de la Sony PlayStation 5 Édition Standard

PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray. Une console révolutionnaire entièrement centrée sur le joueur pour des expériences encore plus immersives et connectées avec vos jeux PS5 et PS4 rétrocompatibles

Temps de chargement quasi instantanés pour les jeux PS5 (installés) grâce à un disque SSD ultra-haute vitesse, Interface utilisateur conçue pour fournir un accès immédiat à presque toutes les options du système sans quitter votre partie

Niveau de réalisme inégalé grâce à la technologie de rendu de la lumière Ray Tracing, Prise en charge de la technologie HDR pour des couleurs vives et dynamiques, Possibilité de jouer en 4K et 8K sur les jeux et écrans compatibles

Technologie Tempest 3D AudioTech pour une immersion sonore hors du commun, Retour haptique et gâchettes adaptatives via la manette DualSense pour ressentir les effets et l’impact de vos actions en jeu (sur une sélection de jeux PS5)

