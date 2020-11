Audiences TV prime 18 novembre 2020 : « La maladroite » devant « Grey’s Anatomy », flop pour France 3

5 ( 8 )



Audiences TV prime 18 novembre 2020. Hier soir c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec la rediffusion du téléfilm « La maladroite » dans le cadre d’une soirée consacrée aux violentes faites aux enfants.



Emmené par Isabelle Carré, Emilie Dequenne et Elsa Hyvaert, il a été vu ou revu par 4.32 millions de téléspectateurs soit 18.3 % du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 18 novembre 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 avec le final de la saison 16 de « Grey’s Anatomy »… une saison écourtée pour cause de Covid-19. Verdict : 2.91 millions d’inconditionnels pour 13 % de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).



Notez une place de leader auprès du public féminin avec 28% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 📌 #GreysAnatomy le final de la saison 16 leader FRDA-50a hier soir avec 28% de pda en moyenne (3.1M pour le 1er épisode de la soirée). RDV en replay @MYTF1

mercredi prochain, retour de #NewAmsterdam pic.twitter.com/oS6CsvFvsY — TF1 Pro (@TF1Pro) November 19, 2020

De son côté « Le meilleur pâtissier » de M6 a encore fait saliver de nombreuses papilles hier soir. Les recettes gourmandes « Made in Alsace » ont ainsi régalé 2.86 millions de Français (14 % de PDA). Pour info c’est Anaïs qui a été éliminée hier soir.

Arte proposait de son côté le film de Maïwenn « Mon roi » avec Vincent Cassel et Emmanuelle Bercot dans les rôles principaux. Il a été vu ou revu par 1.18 million de cinéphiles (pda 5.2%).

Notez l’énorme flop de France 3 avec son magazine « Pièces à conviction » suivi par à peine 642.000 téléspectateurs soit seulement 3.1% de l’ensemble du public. Il était consacré hier soir au Covid-19 dans les Ehpad… La chaîne du service public a été devancée par C8, W9, TMC et même des chaînes qui n’ont pas l’habitude d’affoler les chiffres comme Chérie 25, RMC Découverte ou bien encore CStar.

