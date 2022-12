Cadeaux de Noël : la console PS5 est en stock !

4 ( 4 )

Bonne nouvelle pour les parents à la recherche d’une console PS5 à mettre sous le sapin de Noël cette année ! La console est à nouveau en stock sur Amazon.







La console de Sony, sortie il y a déjà deux ans, est toujours victime d’un approvisionnement difficile et beaucoup n’ont toujours pas réussi à se la procurer.







Mais Amazon a désormais du stock, sur invitation, ici.

Console PS5, description et contenu

– PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray. Une console révolutionnaire entièrement centrée sur le joueur pour des expériences encore plus immersives et connectées avec vos jeux PS5 et PS4 rétrocompatibles

– Temps de chargement quasi instantanés pour les jeux PS5 (installés) grâce à un disque SSD ultra-haute vitesse, Interface utilisateur conçue pour fournir un accès immédiat à presque toutes les options du système sans quitter votre partie

– Niveau de réalisme inégalé grâce à la technologie de rendu de la lumière Ray Tracing, Prise en charge de la technologie HDR pour des couleurs vives et dynamiques, Possibilité de jouer en 4K et 8K sur les jeux et écrans compatibles

– Technologie Tempest 3D AudioTech pour une immersion sonore hors du commun, Retour haptique et gâchettes adaptatives via la manette DualSense pour ressentir les effets et l’impact de vos actions en jeu (sur une sélection de jeux PS5)

– Contenu : 1x Sony PlayStation 5, 1x Manette DualSense, 1 x socle, Connectique : 1 port HDMI 2.1, 3 ports USB, 1 port USB-C, 1 port Ethernet, – Dimensions de la console (lxHxL) : 390 mm x 104 mm x 260 mm (sans socle), Poids : 4,5 kg, Couleur : Blanche



Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4