Black Friday Week : EA Sports FC 24 en super promo sur Amazon !

Black Friday Week meilleures offres – A bientôt un mois de Noël, voilà une offre de la Black Friday Week d’Amazon vraiment intéressante pour gâter vos enfants / adolescents au pied du sapin ! En effet, Amazon propose en promo à prix cassé le jeu EA Sports FC 24 (anciennement FIFA).





De quoi faire plaisir à petits et grands tout en faisant des économies puisque le jeu est en promo à 47.99 euros sur PS5, 49 euros sur Xbox, et seulement 39 euros sur Nintendo Switch.







Attention, à ce prix là, ça risque de partir rapidement !

EA SPORTS FC 24 marque une nouvelle ère dans The World’s Game (le jeu Universel) : plus de 19 000 joueurs sous licence, plus de 700 équipes et plus de 30 championnats forment le jeu de football le plus réaliste jamais créé.



Soyez au cœur du jeu avec trois technologies de pointe offrant un réalisme inégalé : HyperMotionV*, les Styles de jeu optimisés par Opta et un nouveau moteur Frostbite. La technologie HyperMotionV permet de capturer les actions dans des conditions réelles avec des données volumétriques issues de plus de 180 matchs masculins et féminins pour retranscrire dans le jeu des mouvements précis et réalistes. Les Styles de jeu redéfinissent les athlètes grâce à la transformation des données Opta et d’autres sources en capacités signature qui renforcent le réalisme et la singularité de chacun. Totalement repensé, le moteur Frostbite permet de retranscrire The World’s Game avec un réalisme saisissant pour renforcer le caractère immersif de chaque match.

Créez des légendes de clubs et faites progresser votre effectif avec les nouvelles Évolutions Ultimate Team et alignez des joueuses sur le terrain aux côtés des hommes pour créer votre équipe de rêve. Écrivez votre propre histoire dans des carrières de joueur et de manager, et rejoignez vos amis sur le terrain grâce aux fonctions Cross-Play dans Clubs et VOLTA FOOTBALL.

EA SPORTS FC 24 est le prochain chapitre d’un avenir du football encore plus innovant.

*La Technologie HyperMotionV est uniquement disponible sur les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Plein d’autres offres Black Friday Week à découvrir sur Amazon !