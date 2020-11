« Le brio » et « L’enquête Corse » : deux films cet après-midi sur France 2

5 ( 2 )



Annonces





« Le brio » et « L’enquête Corse », deux films de cinéma en cet après-midi du dimanche 1er novembre 2020 sur France 2 et France.TV depuis tous vos appareils connectés.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et oui, tout comme au printemps dernier, et dans le contexte de ce reconfinement, France Télévisions a décidé de se mobiliser en transformant ses programmes de fin de semaine pour permettre aux Français de se divertir et de se cultiver.

Aujourd’hui France 2 proposera deux films de comédie contemporaine et légère, avec dès ce dimanche « Le brio » de Yvan Attal suivi de « L’enquête Corse » de Alain Berbérian.

« Le brio » et « L’enquête Corse » : vos deux films de l’après-midi

« Le brio » avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude ou bien encore Jean-Baptiste Lafarge… Diffusion dès 15h10.



Annonces





Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

« L’enquête Corse » avec Jean Reno, Christian Clavier, Caterina Murino… Diffusion dès 16h55.

Pour le détective Jack Palmer, retrouver Ange Leoni et lui remettre un titre de propriété n’est qu’une mission de plus et en principe, pas la plus compliquée. Mais voilà, Leoni vit en Corse et se trouve être l’un des principaux chefs indépendantistes recherché par toutes les polices… Certain de réussir facilement, Palmer débarque sur l’île de beauté et découvre rapidement que rien ne s’y passe comme ailleurs. Acharné, il ne renoncera pas à son enquête, bien au contraire, mais la route sera longue et semée d’embûches, de kidnappings délirants, de manipulations tordues, de fuites héroïques, de rencontres surprenantes et d’explosions… Palmer finira par trouver Leoni. Grâce à lui, il va découvrir le vrai secret de l’île et une autre façon de voir la vie…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés