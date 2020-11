4.6 ( 13 )



« Ici tout commence » personnages : découvrez l’équipe enseignante. J-1 avant le lancement du nouveau feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Rendez-vous dès demain, lundi 2 novembre 2020, à 18h30 sur TF1 et sur MYTF1 pour regarder les épisodes en replay.



Après la présentation des élèves (voir ICI), le temps est venu de faire connaissance avec le corps enseignant. Qui sont les professeurs qui vont les accompagner ?

« Ici tout commence » personnages : découvrez l’équipe enseignante

L’institut Auguste Armand est l’une des meilleures écoles de cuisine de France. Excellence, rigueur et discipline sont de mise dans cet établissement géré par une équipe de professionnels talentueux, reconnus et respectés, avec à sa tête Louis Armand, son fondateur, et sa famille. Un lieu clos qui va être le théâtre d’histoires d’amour contrariées et complexes, mais aussi de rivalités et de trahisons.

Auguste Armand (Francis Huster)

Chef renommé et multi-étoilé, Auguste Armand est un homme charismatique et autoritaire qui impose le respect. Constamment à la recherche de l’excellence, il a créé une école à son nom pour former les meilleurs cuisiniers de France il y a plus de 30 ans. Mais sa réussite a eu un prix et il a dû laisser sa vie de famille de côté pour pouvoir se consacrer à sa carrière. Séparé de son épouse après avoir eu deux filles, il est parti en emmenant son aînée, Clotilde, et laissant sa cadette, Rose, avec sa mère. Malgré la dépression puis le suicide de son ex-femme, il ne s’est jamais occupé de Rose. Mais à 70 ans, en apprenant qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre à cause de problèmes cardiaques, il souhaite renouer avec elle et rattraper ses erreurs passées. Il l’invite donc à le rejoindre à l’institut pour se rapprocher d’elle.



Rose Latour (Vanessa Demouy)

Lorsque son père cherche à reprendre contact avec elle, Rose préfère l’ignorer : elle lui en veut de l’avoir abandonnée quand elle avait besoin de lui. Elle le tient en partie responsable du suicide de sa mère. C’est d’ailleurs suite à son manque d’attention qu’elle est venue s’installer à Sète chez son oncle et sa tante après la mort de sa mère. Pourtant, lorsque son père lui propose un poste, elle se laisse convaincre par les arguments de son conjoint, Antoine, et finit par accepter. Elle devient alors chef de sa maison d’édition et se prépare à écrire ses mémoires. Rose ne s’est jamais entendue avec sa sœur Clotilde et ne l’a pas revue depuis des années. Leurs retrouvailles sont plus que glaciales et l’aînée ne manque jamais une occasion de rabaisser sa soeur.

Antoine Myriel (Frédéric Diefentahl)

Conjoint tendre et compréhensif, Antoine convainc Rose d’accepter la proposition de son père dans le but d’apaiser sa colère. Il accepte avec plaisir le poste de nouveau proviseur de l’institut que lui propose Auguste Armand dans le but d’inciter sa fille à venir le rejoindre. Bienveillant, ouvert et sympathique, il a un bon contact avec les élèves et ses collègues. Ce qui le préoccupe en premier, c’est leur bien-être… et ils le savent ! Seule ombre au tableau : Clotilde, la sœur de Rose car elle estime que le poste aurait dû revenir à son mari Guillaume. Elle conteste systématiquement toutes ses décisions et critique ouvertement ses prises d’initiative.



Clotilde Armand (Elsa Lunghini)

Clotilde est la fille aînée d’Auguste Armand. Avec son mari Guillaume, ils ont un fils, Jérémy, élève à l’institut. Lors du divorce de ses parents, elle a été recueillie par son père, qui avait peu de temps à lui consacrer, alors que Rose est restée avec sa mère. Les rapports entre les deux sœurs ont toujours été tendus et elles n’entretenaient plus aucun contact depuis presque 30 ans. Clotilde lui reproche notamment d’être responsable du suicide de sa mère. Elle voit d’un mauvais œil le retour de Rose et lui montre clairement son hostilité. Elle est jalouse de l’attention nouvelle de son père pour sa cadette et ne l’accepte pas. Clotilde est une femme froide et intransigeante qui prend très à cœur son rôle à l’institut.

Guillaume Devaut (Bruno Putzulu)

Marié à Clotilde, la fille d’Auguste Armand, Guillaume est proviseur adjoint à l’institut. Il pensait en prendre la tête au départ de l’ancien proviseur mais a vu ce poste revenir à Antoine, le compagnon de Rose. Son fils Jérémy est élève en première année.



Claire Guinot (Catherine Marchal)

Professeure de cuisine à l’institut, Claire est respectée dans le monde de la cuisine. D’une grande rigueur, elle n’en est pas moins humaine, à l’écoute et respectée par ses élèves et les autres professeurs. Femme de caractère, elle a été repérée par Auguste Armand qui l’a aidée à évoluer alors qu’elle n’était encore que commis et lui a offert une place pour lui permettre d’avoir un emploi du temps allégé afin de s’occuper de son fils, Louis, qu’elle a élevé seule. Elle lui a transmis sa passion pour la cuisine.

Lisandro Inesta (Agustin Galiana)

Lisandro est un excellent professeur de salle. Mais c’est aussi un homme colérique et sanguin qui semble toujours prêt à déraper. Il fait beaucoup d’efforts pour canaliser sa violence mais ses collègues croient peu en lui, contrairement à Antoine qui est prêt à lui accorder le bénéfice du doute. Sa violence s’explique en partie par de gros problèmes dans sa vie privée. Père d’un petit garçon de 6 ans qu’il ne voit que 2h par mois, il a été arrêté et emprisonné pour enlèvement parental. Il porte d’ailleurs à la cheville un bracelet électron

Emmanuel Teyssier (Benjamin Baroche)

Ami de longue date d’Auguste Armand, Emmanuel Teyssier est un professeur de pâtisserie brillant et respecté mais aussi sadique et tyrannique. Aussi admiré que craint par ses élèves, il leur mène la vie dure et ne laisse rien passer, n’hésitant pas à les humilier et les insulter. Ses deux enfants sont élèves à l’institut. Il partage avec Noémie, sa seconde, un lourd secret et ne lui laisse aucun repos. Mais un corbeau menace de révéler ses secrets au grand jour sur les réseaux sociaux. Des annonces qui pourrait largement ternir son image…

Noémie Matret (Lucia Passaniti)

Seconde du professeur de pâtisserie Emmanuel Teyssier, Noémie subit ses humeurs et la pression constante qu’il lui met. Très perturbée et à bout de nerf, elle prend des cachets pour se calmer et a des visions d’une mystérieuse jeune femme prénommée Amandine. Elle a une liaison secrète avec Enzo en qui elle trouve aide et réconfort. Noémie aimerait qu’il rompe avec Anaïs mais le jeune homme repousse le moment.



« Ici tout commence » débarque demain, lundi 2 novembre 2020, dès 18h30 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1.

