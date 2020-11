« Le Voyageur » du 10 novembre : ce soir Éric Cantona dans « Le voleur de nuits »

4.4 ( 7 )



« Le Voyageur » du 10 novembre 2020. Éric Cantona est de retour ce soir sur France 3 pour un épisode inédit de la série « Le Voyageur ». Ce soir découvrez « Le voleur de nuits » À suivre dès 21h05 sur la chaîne mais aussi replay, avant-première et streaming vidéo sur France.TV.



« Le Voyageur » du 10 novembre 2020 : histoire, résumé

Chaque année en France, 310 homicides restent non élucidés, laissant des familles brisées par un deuil impossible. Le système judiciaire national est implacable : en l’absence de résultat, aucun budget n’est débloqué pour poursuivre l’enquête. Dans ce contexte, traquer les meurtriers pour rendre justice aux familles démunies est plus qu’un métier pour Thomas Bareski, ancienne pointure de la police criminelle. Depuis deux ans, il s’est mis en disponibilité de la police et s’est affranchi des codes de la société de consommation pour suivre les meurtriers partout où ils se trouvent. Quand il gare son van dans la ville de Montallier pour enquêter sur une série de disparitions de jeunes filles, ses méthodes détonnent…

« Le Voyageur » du 10 novembre : casting

Éric Cantona (Thomas Bareski) Lubna Azabal (Claire Elgouarch) Myriam Boyer (Marie-Ange Saunier 2020) Florence Thomassin (Annie Artaud) Éric Metayer (Lionel Millet) Victoire Bélézy (Marie-Ange Saunier 1991) Alexandre Sibril (Jacques Saunier 1991) Antoine Le Frère (Lionel Millet 1991) Cédric Appietto (Capitaine Elgouarch 1991) Yvonnick Le Blanc (Grégory Vidal) Éric Borgen (Jérôme Lecouvreur) François Aubineau (Benoit Caillon) Patrick Ligardes (Paul Tardieu) Maxime Bailleul (Florent Olivera) Babette Largo (Claudine Millet) Jim Bellée (Marion 1991).

Le saviez-vous ?

Le tournage s’est déroulé en février dernier à Pornic, au Passage du Gois et leurs environs.



Dans les coulisses du tournage : vidéo

Dans les coulisses du tournage avec l’interview d’Éric Cantona qui évoque son personnage…

Un nouveau succès d’audience ?

En mars dernier le deuxième épisode de la série « La Permission de minuit » s’était adjugé la première place des audiences en réunissant 5.1 millions de téléspectateurs pour 18,8% de pda.. En sera t-il de même ce soir ?

Eric Cantona retrouve le personnage de Thomas Bareski pour une nouvelle enquête… ce soir dès 21h05 dans « Le Voyageur » sur France 3.

