« Manifest » du 10 novembre 2020 : ce soir les trois premiers épisodes de la saison 2 sur TF1

« Manifest » du 10 novembre 2020. Ce soir sur TF1, et bien sûr sur MYTF1 pour le replay, les mystérieux passagers du vol 828 sont de retour pour la deuxième saison inédite de « Manifest » .



« Manifest » du 10 novembre 2020 : vos trois épisodes de ce soir

Ce soir les trois premiers épisodes : « Attachez vos ceintures » et « Un autre revenant » et « Le piège de Saanvi ».

« Attachez vos ceintures » : La balle tirée par Ezekiel a touché Michaela au niveau du ventre. Avant d’être transportée à l’hôpital, elle demande à Ezekiel de s’enfuir. Dans un état second, elle ressent un appel intérieur : elle est à nouveau dans l’avion mais cette fois, il chute et Caleb, assis à côté d’elle, lui demande de sauver les passagers. Deux mois plus tard. Ben essaie de retrouver le maximum de passagers du vol 828 afin de déterminer s’ils savent quelque chose au sujet de la date annoncée de leur mort : le 2 juin 2024. Grace et Ben annoncent à tout le monde que la famille va s’agrandir. Saanvi poursuit ses séances de thérapie auprès du major, qu’elle pense être une psychiatre. En convalescence chez son frère, Michaela reçoit une carte postale d’Ezekiel, envoyée du Canada. Si elle est heureuse de le savoir loin, elle souhaite avant tout prouver son innocence afin que la police ne soit plus à sa recherche.



« Un autre revenant » : Vance est vivant. Il se fait seulement discret pour pouvoir arrêter ceux qui ont tenté de l’éliminer. Il a repéré un important mouvement de fonds destiné à financer une enquête secrète sur le vol 828. Grace ressent un appel via le bébé qu’elle attend. Les appels sont donc transmissibles génétiquement. Cela prouve que l’enfant est bien de Ben. Saanvi tente d’isoler « l’anomalie 828 ». Ben rencontre TJ, un étudiant, passager du vol, qui commence à ressentir des appels. Olive se sent plus seule que jamais depuis que sa mère ressent aussi des appels. Elle se tourne vers L’église des revenants. Saanvi a compris que sa thérapeute était le major. Avec l’aide de Vance, elle lui tend un piège, mais elle se trahit. Le major disparaît. Ben croise Suzanne, une ancienne collègue devenue doyenne de la fac de TJ. Il y voit une opportunité de travailler à nouveau.

« Le piège de Saanvi » : Retour au moment de l’embarquement du vol 828. Saanvi attend son petit ami, Alex, qui lui fait faux bond. Maxine prend la parole à L’église des revenants, devant les fidèles. Cela inspire Olive, qui finit elle aussi par prendre la parole devant la communauté. Michaela demande à une amie avocate, Teresa, de défendre Ezekiel pour le faire sortir de prison. Il n’est plus en cellule, mais interné dans un hôpital psychiatrique. Grace rencontre une autre femme enceinte à son cours de yoga, Erika. Au moment de la quitter, elle ressent un appel intérieur où elle entend : « Ouvre-lui les yeux », puis elle voit une gargouille géante. Elle en parle à Ben et décide de faire des recherches avec Caleb pour trouver l’endroit où se déroulent les entraînements de football de la fille d’Erika, dont elle a vu un autocollant de l’équipe à l’arrière de sa voiture. Mais une fois sur place, la femme enceinte prend peur en voyant Caleb. Elle fait partie des personnes qui détestent les « revenants » du vol 828. Ben fait ses débuts de professeurs d’analyse combinatoire à l’université en donnant un cours spécial à des étudiants venus en nombre, surtout pour lui poser des questions sur le vol 828. Il est finalement accepté par la commission de recrutement, dirigée par le professeur Simon White.

Alors prêts à suivre la suite des aventures des passagers du vol 828 ? Si oui, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1.

