« Manifest » du 17 novembre 2020 : ce soir 2 épisodes inédits (saison 2)

4.9 ( 11 )



Annonces





« Manifest » du 17 novembre 2020. Ce soir sur TF1, et bien sûr sur MYTF1 pour le replay, les mystérieux passagers du vol 828 sont de retour pour la suite de la deuxième saison inédite de « Manifest » .



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Manifest » du 17 novembre 2020 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Au programme les épisodes n°4 et n°5 : « Otages du 828 » et « La guerre des mondes ». En voici un bref aperçu.

« Otages du 828 » : Michaela et Ezekiel sont réunis par un appel dans une banque au moment où celle-ci va être braquée par Logan Strickland, un passager du vol 828. Ce dernier veut accéder aux coffres pour y prendre un objet qui pourrait, selon lui, le sauver de la date fatidique. Ben poursuit un autre appel qui va aussi le conduire à la banque. Ensemble, ils découvrent que l’objet convoité par Logan est une boussole ayant appartenu à son père et sur laquelle est gravé un paon, comme celui qui est déjà apparu à Ben. Selon Logan, cette boussole sauve les membres de sa famille depuis des générations. Avant de partir menotté, il la confie à Michaela et Ben.



Annonces





« La guerre des mondes » : Trois ans plus tôt, Grace et Olive sont à une fête foraine. Elles se font lire les cartes par une voyante. Celle-ci leur conseille de se tourner vers l’avenir et d’envisager la possibilité que tout finira par rentrer dans l’ordre. Olive prépare le prochain office avec Isaiah à L’église des revenants quand ils entendent des bruits dans la salle principale. Des tagueurs sont venus tout casser. Isaiah se fait frapper en essayant de les arrêter. Olive déclenche l’alarme incendie et s’enfuit. Elle demande ensuite à Adrian de ne pas dire qu’elle était présente sur les lieux, de peur que ses parents apprennent qu’elle fait partie de la communauté. Ben et T.J. essaient de comprendre ce que signifie la gravure du paon sur la boussole que Michaela a récupérée à la banque.

Audience : un retour en demi-teinte

La semaine dernière, et à l’occasion de son grand retour, la série n’a pas vraiment affolé les compteurs. À peine 2.56 millions de fans pour les deux premiers épisodes d’une soirée qui en comptait trois, soit 10.4% du public présent devant son poste de télévision.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés