« Crimes parfaits » du 17 novembre 2020 : ce soir deux épisodes inédits sur France 3

« Crimes parfaits » du 17 novembre 2020. Ce soir dès 21h05 sur France 3 et/ou en avant-première puis replay sur France.TV, découvrez deux épisodes inédits de votre série « Crimes parfaits ». « À la vie, à la mort » dès 21h05 puis « Trop beau pour être vrai » dès 22h00.



Et avec dans les rôles principaux : Julie Ferrier, Wendy Nieto, Juliette Petiot, Sophie de la Rochefoucauld, Mathieu Madénian, Arié Elmaleh, Armelle Deutsch, Jérôme Robart.

« Crimes parfaits » du 17 novembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« À la vie, à la mort » : Un entrepreneur de pompes funèbres tue son meilleur ami et associé, Alex, et cache le corps dans la morgue. Puis, il intervertit deux étiquettes pour faire diversion. Bruno place ensuite la voiture d’Alex au bord de l’eau de façon à ce que l’on pense à une disparition après une chute accidentelle. Mais le lendemain matin, un jeune assistant vient s’entraîner à embaumer et le corps d’Alex est mis à jour. Au fur et à mesure de l’enquête qui met la sagacité de Louise à l’épreuve, elle découvre que le crime pourrait avoir un lien avec une histoire d’amour entre une adolescente et son parrain…



« Trop beau pour être vrai » : Le patron d’une petite société de mareyage, un homme charmant, bien sous tous rapports, très humain, dévoué à sa famille, mais aussi à sa petite équipe d’employés, est retrouvé mort. Il présente plusieurs blessures toutes potentiellement mortelles. Les enquêteurs cherchent à déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’un meurtre ou encore d’une vengeance collective exercée contre un véritable tyran. Louise et Fatou mènent l’enquête…

Des « Crimes parfaits » ce soir sur France 3. Mènerez-vous l’enquête avec notre nouveau duo d’enquêteurs ?

