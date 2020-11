4.9 ( 8 )



« Mask Singer » : qui se cache derrière le dragon ? Le dragon fait partie des personnages de la saison 2 de « Mask Singer » qui a déjà beaucoup marqué les téléspectateurs, et pour cause. Très espiègle, il ne cesse de donner des coups de pieds à Camille Combal qui semble avoir du mal à le canaliser. Mais qui se cache derrière ce masque et/ou costume ?



« Mask Singer » : qui se cache derrière le dragon ?

Si notre quatuor d’enquêteurs continue de croire qu’il s’agit d’un chef – Norbert Tarayre, Philippe Etchebest ou Cyril Lignac ont été plusieurs fois cités – de plus en plus de fidèles du programme sont persuadés que c’est un acteur qui se cache derrière ce costume. Et parmi les noms qui reviennent le plus souvent, on retrouve ceux d’Issa Doumbia et Laurent Ournac…

L’occasion de refaire un point sur les indices : Il s’agit d’une homme pour qui le sport est important mais qui n’en a jamais pratiqué de manière professionnelle. Deux fois champion de France, il dit avoir été « coaché par les meilleurs » et même avoir été meilleur joueur du championnat. Son métier il l’a appris sur le tas sans diplôme et il s’est vanté la semaine dernière d’avoir roulé tout le monde dans la farine. Dans le dernier magnéto, on voit une toque de chef sur sa tête et le numéro 78 qui apparaît au beau milieu de nulle part. Des burgers aux barquettes de frites en passant par les chefs étoilés, il dit avoir souvent mis la main à la pâte. Mais qu’on ne lui parle surtout pas de régime.

Alors vous avez une idée ? Pour en savoir plus et poursuivre l’enquête rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour la suite de cette saison 2.



