« Mask Singer » : qui se cache derrière l’Araignée ?

« Mask Singer » : qui se cache t-elle derrière l'Araignée ? Et on revient sur l'Araignée dans la course aux indices de cette saison 2 de « Mask Singer ». Pourquoi ? Et bien parce que les certitudes d'hier se sont peu à peu envolées…



« Mask Singer » : qui se cache t-elle derrière l’Araignée ?

Il y a encore une semaine tout le monde ou presque pensait que Delphine Wespiser se cachait derrière ce costume. Sauf que depuis, bien d’autres noms circulent en raison des nouveaux indices qui ont été dévoilés dans le précédent prime.

Voici ce que l’araignée a dit la semaine dernière : « Soyez les bienvenus dans mon univers. Laissez-vous surprendre dans mes fils de soie même si je préfère les robes en soie. Je choisis bien mes tenues, ça fait partie du job. J’ai fait des couvertures de magazines, des officielles comme des volées. Quand on forme un couple médiatique il paraît que ça fait partie du jeu. »



Linda Hardy et Karine Ferri sont les noms qui reviennent le plus souvent… même si Sylvie Tellier est également citée.

Alors vous avez une idée ? Pour en savoir plus et poursuivre l’enquête rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour la suite de cette saison 2.

