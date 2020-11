« Mask Singer » : qui se cache derrière le Manchot ? Un indice sur le costume…

4.3 ( 7 )



Annonces





« Mask Singer » : qui se cache derrière le Manchot ? J-1 avant la demi-finale de la saison 2 de « Mask Singer ». Et oui déjà… Demain soir ils ne seront plus que 5 : le manchot, le dragon, le robot, le requin et l’araignée.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Mais c’est le manchot qui nous intéresse pour le moment. Et alors qu’un indice se cache sur son costume, comme sur tous les costumes de cette saison 2, nous allons revenir sur les indices que nous connaissons déjà.

« Mask Singer » : qui se cache derrière le Manchot ?

Que dire du manchot : qu’il a une plaque à Los Angeles; que sa vie a été faite de hauts et bas; qu’il a été invité sur tous les plateaux télé ou presque; qu’il vient du soleil; que sa vie privée a été un peu trop étalée dans les tabloïds et que cela lui a fait mal, etc…

Mais il y a aussi un indice sur son costume. L’aurez-vous remarqué ? Regardez cette vidéo…



Annonces





#MaskSinger

Avez-vous une piste🎿 pour découvrir l’identité du Manchot 🐧 ?

On peut vous aider : Sur son costume se cache un indice 🔎

Mais saurez-vous le découvrir ? Dîtes-nous en commentaires si vous l’avez repéré ⤵️

📺 RDV demain pour la 1/2 Finale de Mask Singer 🎭 pic.twitter.com/RzL4u06j8F — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) November 20, 2020

Et la plupart des internautes ont repéré : un « 01 » sur le bonnet, un flocon de neige, des tas de poissons autour du costume.

Larusso derrière le masque/costume du Manchot ?

Et le nom qui revient le plus souvent est celui de Larusso. Mais il n’est pas le seul. Sont également citées Priscilla, Véronic DiCaire ou bien encore Anaïs Delva.

Et vous ? Avez-vous une idée ?

Suite de l’enquête de « Mask Singer » demain soir sur TF1 et sur MYTF1.

Suivez également l’aventure sur Stars-Actu.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés