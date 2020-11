Un si grand soleil en avance : Elsa gravement blessée (résumé + vidéo épisode n°521 du 20 novembre 2020)

4.5 ( 8 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est le jour J du braquage pour Elsa et Virgile ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’Elsa a décidé de s’attaques aux pirates de la route et que Virgile la soutient, ça va finalement mal tourner…



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 20 novembre 2020



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 521

Manu est avec sa fille et la fait travailler quand Virgile l’appelle, paniqué. Il l’informe qu’Elsa est blessée et qu’ils arrivent chez lui ! Virgile prétexte une urgence au boulot pour demander à sa fille de partir. Camille ne comprend pas et veut rester à l’appartement mais Manu s’énerve et la met dehors ! De son côté dans la voiture, Virgile essaie de tenir Elsa consciente…



Annonces





De son côté, Gary veut à nouveau aider les Pères Noël de l’Espoir pour leur campagne.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 20 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.