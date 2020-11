4.9 ( 7 )



Annonces





« Mask Singer » : qui se cache derrière le robot ? S’il reste encore beaucoup d’incertitudes sur plusieurs costumes de la saison 2 de « Mask Singer », il y en a un qui semblait faire l’unanimité : celui du robot. Enfin c’était vrai jusqu’au prime de la semaine dernière.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Mask Singer » : qui se cache derrière le robot ?

Les indices certes mais aussi la voix du robot, notamment lorsqu’il chante, n’ont pas fait hésiter une seconde les téléspectateurs et les enquêteurs, Kev Adams en tête. Il ne peut s’agit que Daniel Levy.



Annonces





Que sait-on de lui ? Qu’il s’agit d’un chanteur professionnel; qu’il a croisé la route de Lara Fabian et Pascal Obispo; qu’il a déjà chanté en costume; qu’il fait partie de la troupe des Enfoirés et qu’un rôle lui colle à la peau.

Mais ces indices, et cette très belle voix, pourraient aussi correspondre à un autre chanteur. Le nom d’Emmanuel Moire circule également avec beaucoup d’insistance.

Avec sa performance dans « Le roi soleil », un rôle qui lui colle effectivement à la peau et le fait qu’il ait déclaré être « ravi d’être à la hauteur », les avis divergent désormais et la balance penche même de plus en sa faveur.

Alors Emmanuel Moire ou Daniel Levy ? Qui se cache derrière le masque du robot ? La réponse peut-être ce soir dès 21h05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés