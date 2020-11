EXCLU Plus belle la vie : découvrez le secret de Mazelle, une demande en mariage (infos PBLV)

4.6 ( 11 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 27 novembre Si vous êtes toujours accro au feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend, c'est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que le lourd secret que cache Mazelle va finalement être découvert !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



En effet, alors que Xavier Revel explique à Mazelle qu’il va devoir rendre des comptes car il est accusé d’avoir tout monter pour que Mouss soit accusé du meurtre de Monique, le nouveau commissaire n’est autre que le responsable de l’accident qui a rendu Mouss handicapé !



Plongé dans ses pensées, Mazelle se souvient comment il s’est comporté comme un lâche au moment de l’accident. Il a pris la fuite, et a laissé Mouss par terre sans se retourner !…

Mais le plus difficile reste de prouver tout ça… Mila supplie les Fedala de faire évader Mouss mais ils refusent. Abdel compte bien faire innocenter Mouss pour le faire sortir de prison.

Et en prison, c’est Andrès qui vient en aider à Mouss ! En effet, Mazelle a fait appel aux Liberati pour tuer Mouss. Mais Andrès le met sous sa protection…

De son côté, Valentin demande Laetitia en mariage ! Elle ne lui donne pas de réponse et est totalement perdue, d’autant que Sébastien a quitté sa femme.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 9 novembre sur France 3

Mazelle observe Mouss qui se dirige vers la cité pour rejoindre ses amis. Au même moment, Claire et Monique arrivent devant la bande de jeunes qui traine. Monique les prend en grippe sur le trafic de drogue qu’ils font juste en bas de chez elle. Un conflit éclate entre la bande et l’amie de Claire qui les menace d’appeler la police. De son côté, Mila demande à Mouss de regagner sa chambre maintenant qu’elle est libre.

Bertrand se lance et invite Luna à prendre un verre…

Yolande et Jocelyn suivent leur bucket list mais Patrick et Babeth s’aperçoivent très vite qu’ils ne sont pas en thalasso mais à côté de Saint Tropez. Ils décident de s’y rendre. L’amour de Jocelyn et Yolande déteint sur Babeth et Patrick qui veulent passer plus de temps en amoureux eux aussi…

Malgré les fleurs qu’il lui envoie, Laetitia refuse de voir Valentin. Elle ne veut pas se faire acheter. Mirta s’occupe de recadrer le milliardaire…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

