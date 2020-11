Soirée Omar Sy ce soir sur France 2 avec les films « Knock » et « Samba »

4.6 ( 10 )



Soirée Omar Sy ce soir sur France 2. L’acteur aura les honneurs du prime de la chaîne ce soir avec la diffusion de deux films : « Knock » (inédit en clair) et « Samba ». Rendez-vous dès 21h05 ou en direct sur France.TV depuis tous vos appareils connectés.



Soirée Omar Sy ce soir sur France 2 dès 21h05

« Knock »

Une soirée qui débutera dès 21h05 par la première diffusion en clair du film « Knock » de Lorraine Lévy. Aux côté d’Omar Sy : Alex Lutz, Ana Girardot, Sabine Azéma, Pascal Elbé…

L’histoire : Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une « méthode » destinée à faire sa fortune : Il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l’art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas prévues : les sentiments du cœur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.



« Samba »

Et juste après (re)découvrez « Samba » d’Eric Toledano et Olivier Nakache. Aux côtés d’Omar Sy : Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izïa Higelin… Le film a été rediffusé en octobre dernier sur la chaîne.

L’histoire : Samba, un sans-papiers sénégalais, vit en France depuis 10 ans en multipliant les petits boulots dans la restauration. Malgré de nombreuses tentatives, il n’a jamais pu régulariser sa situation. Alors qu’il séjourne dans un centre de rétention à Roissy et qu’il est sur le point d’être expulsé, deux femmes appartenant à une association d’aide aux sans-papiers interviennent. Parmi elles Alice, une ex-cadre supérieure à la Défense, en arrêt maladie suite à un burn-out. La jeune femme, épuisée pschologiquement, tente de se reconstruire en apportant une aide juridique à l’association. Elle va tout faire pour aider Samba à obtenir ses papiers…

Vous êtes fans d’Omar Sy ? Alors rendez-vous sur France 2 ce soir.

