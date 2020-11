Un si grand soleil : Claire se fait griller, Cécile va trop loin, ce qui vous attend lundi 9 novembre (épisode n°513 en avance)

4.4 ( 14 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après près de deux semaines de déprogrammation, c’est demain que votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » fera son grand retour à l’antenne. Et si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 513 du lundi 9 novembre, Florent va tellement douter de Claire qu’il va regarder dans son téléphone et découvrir le sms de Joshua !…



En effet, alors que c’est tendu entre Florent et Claire au sujet de Maureillas et Myriam, ils vont tous les quatre au restaurant.



Une soirée qui n’est pas du goût de Florent… Il doute de Claire et passe son temps à scruter ses moindres faits et gestes. Alors une fois rentrés chez eux, dans la nuit, Florent profite que Claire dorme pour regarder dans son téléphone portable… Il prend son doigt pour le déverrouiller et y découvre les sms que Joshua lui a envoyé. Florent comprend qu’elle l’a trompé avec le médecin.

De son côté, Cécile va trop loin. La juge a passé la nuit avec Christophe. Elle appelle Alain pour lui dire qu’elle ne pourra pas le rejoindre à Lisbonne et retrouve Christophe… Cécile et Christophe ne prennent même pas la peine de se cacher et s’affichent ensemble main dans la main !



Quant à Mme Bellant, l’auxiliaire de vie de Mme Seguin, elle se retrouve accusée du meurtre par la théorie de Christophe. Et son avocate n’est autre que Johanna !

Rendez-vous lundi 9 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

