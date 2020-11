« Deux hommes dans la ville » avec Jean Gabin et Alain Delon : cet après-midi sur France 3

5 ( 4 )



Annonces





« Deux hommes dans la ville » de José Giovanni et avec dans les rôles principaux Jean Gabin, Alain Delon, et Mimsy Farmer, c’est cet après-midi sur France 3. Rendez-vous dès 13h30 sur la chaîne ou en direct depuis tous vos appareils connectés sur france.TV



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour mémoire, et dans le contexte de confinement, France Télévisions se mobilise et transforme ses programmes de fin de semaine pour permettre aux Français de se divertir et de se cultiver. Et le dimanche, c’est la journée du cinéma.

« Deux hommes dans la ville » : histoire, résumé, synopsis

A sa libération, Gino Strabliggi, un ancien truand, est chaperonné par Germain Cazeneuve, inspecteur à la retraite devenu éducateur pour délinquant, qui l’aide à se réinsérer. Malheureusement un autre policier cherche à le faire trébucher…

Le saviez-vous ?

Après « Mélodie en sous-sol » (1963) et Le clan des siciliens (1969), « Deux hommes dans la ville » est le troisième film mettant en scène Gabin et Delon.



Annonces





« Deux hommes dans la ville » : la bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film.

Un grand classique du cinéma cet après-midi dès 13h30 sur France 3.

➭ ➭ Du cinéma aussi sur France 2 dès 15h10. Cliquez ICI pour en savoir plus

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés