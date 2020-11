4.9 ( 13 )



Annonces





Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 22 novembre 2020 –Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Sept à huit » du dimanche 22 novembre : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life », le casse-tête des hypermarchés par temps de confinement. Comment s’approvisionnent-ils et comment s’adaptent-ils à l’interdiction de vente de certains produits ?

Et dans « 7 à 8 », Patrick Sébastien. Deux ans après avoir été remercié par France Télévisions, il nous ouvre les portes de sa nouvelle vie. A 67 ans, l’animateur n’a pas encore renoncé au devant de la scène.

Ils ont fuit le confinement pour télé-travailler sous le soleil des Canaries. À quoi ressemble la vie de ces centaines de Français qui révolutionnent le métro-boulot-dodo.



Annonces





Vers un nouveau record d’audience ?

« Sept à huit » se porte plus que bien. La semaine dernière votre magazine a même battu un record d’audience avec 5.3 millions de téléspectateurs et 25.4% de part de marché sur l’enquête exclusive « Les coulisses de l’affaire Daval ».

Record également pour « Le Portrait de la semaine » consacré à Gérard Jugnot. Proposé par Audrey Crespo-Mara il a réalisé sa meilleure audience depuis février 2018 avec 5.6 millions de téléspectateurs.

#Audiences @TF1 Large #Leadership et records pour @7a8 présenté par @harryroselmack 📌 5,3M de tvsp

🏅Record depuis Février 2015

🔝Pic d'audience à 6,6M de tvsp Le portrait de Gérard Jugnot par @audrey_crespo : 📌 5,6 M de tvsp

🏅Meilleure audience depuis février 2018 pic.twitter.com/vX0mqJzDh4 — TF1 Pro (@TF1Pro) November 16, 2020

D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 22 novembre 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés